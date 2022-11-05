Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Жамбылской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской, Жетысуской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 ноября на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

5 ноября на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке 15-20 метров в секунду, на севере области порывы 25 метров в секунду.

В Астане 5 ноября ожидается гололед. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 метров в секунду.

5 ноября ночью и утром в северной половине Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

Ночью 5 ноября на юге Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере области ожидается туман.

5 ноября на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.

Ночью 5 ноября в горных районах Жетысуской области ожидаются туман, в районе Алакольских озер ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

5 ноября в северной половине Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе области туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

5 ноября ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

5 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, ночью на северо-востоке области сильный снег. На севере, западе, востоке области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, ночью на юго-западе, юге области, днем на большей части области порывы 23-28 метров в секунду.