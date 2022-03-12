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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

11.03.2022, 21:19 31546
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Костанайской, Мангистауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 12 марта на западе и юге Костанайской области ожидается низовая метель. На юго-западе области туман. Ветер северо-восточный, на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 марта на юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный 9-14, днем на западе области 15-20 метров в секунду. 
 
12 марта на юге, западе Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный на юге, западе области 15-20 метров в секунду.
 
12 марта на юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
12 марта на большей части Кызылординской области днем ожидаются осадки (дождь, снег). На севере области ожидается гололед. В центре области ожидается туман. 
 
12 марта на севере, востоке Актюбинской области ожидается северный, северо-восточный ветер, порывы 18 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 12 марта временами ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.
 
12 марта на юге, западе Карагандинской области ожидаются туман, гололед, на севере области низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, ночью и утром на севере области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 марта на юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер восточный на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Напомним, в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Кіші и Улкен Алматы в период 12 - 14 марта возможен сход снежных лавин.
 
Из-за непогоды в нескольких областях Казахстана закрыты дороги республиканского значения.
 

новости по теме

Акмолинские спасатели просят не выезжать в дорогу в связи с плохой погодой

12.03.2022, 16:44 3556
Акмолинские спасатели просят не выезжать в дорогу в связи с плохой погодой
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Акмолинские спасатели просят жителей области не выезжать в дорогу в связи с ухудшением погодных условий и плохой видимостью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с ухудшением погодных условий наиболее сложная обстановка складывается на автодорогах вокруг города Нур-Султан", - сообщает пресс-служба ДЧС области.

 
Из-за метели и плохой видимости закрыты следующие направления:

  • от Нур-Султана до села Дамса Шортандинского района;
  • от Нур-Султана до Темиртау;
  • от Державинска до границы Костанайской области.
 
 
По информации ДЧС, в ближайшие сутки в области будет действовать штормовое предупреждение. Ожидается выпадение снега, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 

Планируя поездку за пределы населенного пункта, прислушивайтесь к прогнозам синоптиков, не игнорируйте СМС-сообщения, рассылаемые службой спасения "112". Оперативную информацию о закрытии либо открытии автодорог вы можете узнать из мобильного приложения "Дармен" или позвонить в сall-центр на номер 1403", - предупредили спасатели.


Напомним, вчера в ЗКО на дороге Уральск - Таскала - РФ в снежном плену оказались 15 фур.
 

Русский дом в Алматы передал книги для Национальной библиотеки Казахстана

12.03.2022, 13:47 8021
Русский дом в Алматы передал книги для Национальной библиотеки Казахстана
Фото: Русский дом в Алматы
АЛМАТЫ. 12 МАРТА - Русский дом в Алматы 10 марта провел традиционную церемонию передачи книг в уголок российской книги Национальной библиотеки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На протяжении 10 лет представительство Россотрудничества в РК занимается пополнением фонда библиотеки. В уголок российской книги были переданы более 100 экземпляров новейшей научной и художественной литературы", - сообщает в Telegram Русский дом в Алматы. 

 
На мероприятии состоялось торжественное награждение победителей конкурса эссе к Международному дню родного языка. В конкурсе приняли участие более 170 ребят. 
 

Победителям вручили ценные призы от организаторов, а участник, взявший Гран-при, поедет в Россию по программе "Здравствуй, Россия!", - говорится в сообщении. 

 
Также для гостей со спектаклем "Масленица широкая" выступили дети творческой мастерской фонда "Право на любовь".
 

Авиакомпания Qazaq Air отменила рейсы в Россию

12.03.2022, 10:12 15361
Авиакомпания Qazaq Air отменила рейсы в Россию
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Авиакомпания Qazaq Air объявила об отмене рейсов в Россию в связи с уведомлением от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России. В связи с этим сегодняшний рейс в Новосибирск отменен", - сообщает пресс-служба авиакомпании.

 
Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения. 
 

Если билет был приобретен в авиакомпании, следует обратиться по электронной почте [email protected] Вместе с заявкой на возврат указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения", - проинформировали в пресс-службе.

 
В компании принесли извинения за временные неудобства и пообещали своевременно информировать пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания в следующие дни.

Напомним, вчера Air Astana приостановила все полеты в Россию из-за прекращения страхового покрытия.

В то же время авиакомпания SCAT увеличит число рейсов в Россию.

Вчера также сообщалось, что Россия отменила ковидные ограничения на полеты в 8 стран, в том числе в Казахстан.
 

Дождь, метель и туман ожидаются сегодня в большинстве регионов Казахстана

12.03.2022, 09:57 15981
Дождь, метель и туман ожидаются сегодня в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Большая часть территории Казахстана находится под влиянием южного циклона, с которым ожидаются дождь, снег, туман, гололед и усиление ветра, передает KAZAKHSRRAN TODAY.
 

Лишь на крайнем северо-востоке Казахстана под влиянием холодного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, западе АкмолинскойСеверо-Казахстанской областей ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На западе Северо-Казахстанской области - туман.
 
На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра да 15-25 метров в секунду.
 
На севере, востоке Актюбинской области - ветер до 18 метров в секунду.
 
На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На юге Мангистауской области - туман, днем на западе области - ветер до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, в горных районах Алматинской области - туман, гололед, днем на востоке области - ветер до 15-20 метров в секунду.
 
На юге, западе Костанайской области ожидается низовая метель, туман, на севере, западе области - ветер 15-20 метров в секунду.
 
На западе, юге Карагандинской области - туман, гололед, на севере области - низовая метель, ночью и утром - ветер до 15-20 метров в секунду.
 
На западе Восточно-Казахстанской области - ветер 15-20 метров в секунду, ночью на севере области - туман.
 
На севере Кызылординской области - гололед, в центре области - туман. На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, в горных районах области - ветер до 15-25 метров в секунду. 
 

В Акмолинской области к 2025 году модернизируют 470 сельских школ

11.03.2022, 17:18 39461
В Акмолинской области к 2025 году модернизируют 470 сельских школ
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 11 МАРТА - В Акмолинской области с прошлого года реализуется проект по модернизации сельских школ. Согласно дорожной карте, разработанной совместно с Министерством образования, в регионе ежегодно будет обновляться по 94 школ. Это означает, что до 2025 года поэтапно планируется отремонтировать и обновить 470 школ, сообщает управление внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мероприятия в рамках дорожной карты включают проведение капитального и текущего ремонта, оснащение школ предметными кабинетами, мебелью, модернизацию библиотек и столовых, обеспечение высокоскоростным интернетом, а также безопасные и комфортные условия для сельских детей.
 
По словам заместителя руководителя управления образования Валерия Гамазова, в 2021 году модернизацию прошли 94 школ области, из них в 9 сельских школах проведены капитальные ремонты.
 

Это общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза Жаиыка Бектурова города Акколь, СШ имени Досова села Катарколь, СОШ имени С. Сейфуллина поселка Бурабай, СШ №2 Макинска, казахская средняя школа №2 имени Абая города Степняка, СШ села Курское Есильского района, Запорожская СШ Жаркаинского района, Жаксынская СШ №1, школа села Чаглинка. В оставшихся 85 школах проведены текущие ремонты, в 47 школах приобретены предметные кабинеты новой модификации (физики, химии, биологии). В 50 школах обновлена школьная мебель, закуплены новые парты, шкафы и т.д.", - поделился спикер.

 
Уделяется большое внимание содержанию образования. В прошлом году для закупа учебников затрачено более 1 млрд тенге, в том числе 213,5 млн тенге на закуп художественной литературы для школ. Обновлена материальная база школьных библиотек.
 
Маштабная работа проведена в школьных столовых. Теперь дети 48 школ обедают в новых и просторных помещениях.
 
Особое внимание руководства области нацелено и на безопасность детей. Активно устанавливаются турникеты и введен пропусной режим в 89 организациях.
 
К слову, эта работа продолжится в 2022 году. Планируется проведение капитального ремонта в 7 школах. В 87 организациях будут проведены текущие ремонты.
 

Группа экс-генералов и полковников заявила, что их незаконно осудили, когда главой КНБ был Масимов

11.03.2022, 16:54 40221
Группа экс-генералов и полковников заявила, что их незаконно осудили, когда главой КНБ был Масимов
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Группа экс-генералов и полковников Вооруженных сил заявила, что их незаконно осудили по уголовным делам, которые расследовались Комитетом нацбезопасности во главе с Каримом Масимовым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полковник Мухтар Карабеков на пресс-конференции сообщил, что в 2017 году был осужден на 4 года колонии вместе с бывшим замом акима столицы Канатом Султанбековым по делу, связанному с деятельностью компании "Казахстан Инжиниринг". По версии следствия, его признали виновным в получении взятки. Вину офицер так и не признал, сообщает Sputnik.kz.
 

Все люди осуждены без каких-либо улик. Обыск ничего не дал, единственным основанием были показания единственного заинтересованного лица. Сегодня все руководство КНБ, начиная с Карима Масимова, в местах заключения, и все они причастны к незаконному осуждению военнослужащих", - рассказал экс-начальник Центра военных представительств Минобороны Казахстана.

 
Мухтар Карабеков сообщил, что среди незаконно осужденых 157 военнослужащих, 7 из них были оправданы Верховным судом.
 
Полковник проинформировал, что к участникам уголовного дела никакого отношения не имеет, поэтому вины своей не признал. Также он сообщил, что во время следствия к нему поступали угрозы и он находился под давлением экс-замглавы КНБ Самата Абиша.
 
Экс-военнослужащие обратились к президенту, верховному главнокомандующему Касым-Жомарту Токаеву с просьбой прекратить уголовный произвол и снять обвинения со всех военнослужащих, осужденных бывшими главами правоохранительных органов.
 
Напомним, экс-глава КНБ Карим Масимов и его заместители были арестованы после январских беспорядков по подозрению в госизмене и попытке организовать государственный переворот.

КНБ РК проинформировал о ходе расследования по делу Масимова.
 

Из-за непогоды в нескольких областях Казахстана закрыты дороги республиканского значения

11.03.2022, 13:50 45526
Из-за непогоды в нескольких областях Казахстана закрыты дороги республиканского значения
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Из-за ухудшения погодных условий в нескольких регионах Казахстана ограничено движение для всех видов транспорта на трассах республиканского значения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Так, в Костанайской области сегодня с 13.00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Жезказган - Петропавловск, на участке дороги с 377-го по 440-й километр, до города Державинска.
 
Также из-за метели ограничено движение всех видов автотранспорта в Актюбинской области на автодороге Актобе - Атырау - граница РФ, на участке от поселка Шубаркудук до границы с Атырауской областью. Также с 11.00 закрыт участок дороги Самара - Шымкент с 776-го по 1240-й километр.
 

Для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай закрыт участок от поселка Карабутак до границы Костанайской области", - сообщает "КазАвтоЖол".

 
В Западно-Казахстанской области из-за сильного снегопада ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге Уральск - Таскала - граница РФ, на участке от поселка Таскала до границы с Россией, а также на автодороге Самара - Шымкент, на участке от российской границы до Уральска. 
 
Кроме того, со вчерашнего дня ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге Атырау - Уральск, на участке от границы Атырауской области до Уральска, и на автодороге Уральск - Таскала - граница РФ, на участке от Уральска до поселка Таскала.
 

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