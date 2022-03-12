Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Костанайской, Мангистауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 12 марта на западе и юге Костанайской области ожидается низовая метель. На юго-западе области туман. Ветер северо-восточный, на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
12 марта на юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный 9-14, днем на западе области 15-20 метров в секунду.
12 марта на юге, западе Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный на юге, западе области 15-20 метров в секунду.
12 марта на юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
12 марта на большей части Кызылординской области днем ожидаются осадки (дождь, снег). На севере области ожидается гололед. В центре области ожидается туман.
12 марта на севере, востоке Актюбинской области ожидается северный, северо-восточный ветер, порывы 18 метров в секунду.
В Нур-Султане 12 марта временами ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.
12 марта на юге, западе Карагандинской области ожидаются туман, гололед, на севере области низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, ночью и утром на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
12 марта на юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер восточный на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
Напомним, в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Кіші и Улкен Алматы в период 12 - 14 марта возможен сход снежных лавин.
Из-за непогоды в нескольких областях Казахстана закрыты дороги республиканского значения.