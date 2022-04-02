Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Костанайской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 2 апреля на севере Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере области 15-20 м/с.
Днем 2 апреля на западе, юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы на западе, юге и в центре области 15-20 м/с.
В Нур-Султане ночью и утром 2 апреля ожидается туман, на дорогах гололедица.
В Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с.
В Алматинской области 2 апреля ожидается ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер 17-22 м/с. В связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 2-4 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин.
2 апреля на юге, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на северо-западе, юге области ожидаются порывы 16 м/с.
2 апреля ночью и утром на севере Акмолинской области ожидается гололед. На юго-западе, востоке области туман. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с.
2 апреля на севере, юге Павлодарской области ожидается туман.
2 апреля на севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе области туман. Ветер юго-западный на западе области порывы 15-20 м/с.
В период 2-6 апреля в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в бассейнах рек Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.
Ранее казахстанские синоптики предоставили консультативный прогноз погоды на апрель.