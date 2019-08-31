Синоптики дали прогноз погоды на сентябрь

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Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды по территории Казахстана на сентябрь, передает Kazakhstan Today.

Уже в начале месяца с интенсивным затоком Арктических воздушных масс в северо-западной половине и в центре страны жителей ожидает пасмурная, дождливая и ветреная погода. Похолодает ночью до 1-6 градусов тепла, местами на почве возможны заморозки до 3 градусов, дневной фон температуры составит 7-15, на западе и в центре до 22 тепла", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, в южной половине и на востоке страны в начале сентября также наступит период дождей и небольшой спад температуры: в ночные часы до 7-12 тепла, днем до 18-25 тепла. Однако большую часть сентябрьских дней будет преобладать теплая и ясная погода. В дневные часы воздух будет прогреваться до 25-33 тепла.

Согласно долгосрочному прогнозу, очередные две волны похолодания с осадками (возможен переход дождя в мокрый снег) и ночными заморозками в северной половине страны придутся на середину месяца и третью декаду. В остальные дни ожидается кратковременное повышение температуры воздуха днем до 15-25 тепла.

В результате средняя за месяц температура воздуха предполагается около климатической нормы - на большей части территории Казахстана, выше нормы на 1 градус - местами в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях, ниже нормы на 1 градус - в Северо-Казахстанской, местами в Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областях", - сообщают синоптики.

Также отмечается, что месячное количество осадков ожидается около климатической нормы на большей части территории, меньше нормы - в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях и на большей части Алматинской области.

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