Синоптики представили консультативный прогноз погоды на март

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды на март 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, в ближайшие годы в Казахстане ожидается неустойчивая погода, характерная для весны.

В северной половине республики предполагаются местами снег, метель, гололёд. В южной половине осадки (дождь с переходом в снег), туман, гололёд. Температура воздуха повысится в северной половине ночью до 0-5, местами 10 градусов мороза, днем до 0-5 градусов тепла; в южной половине ночью до 0-5, местами 10 градусов тепла, днем до 10-18 градусов тепла.

Затем в период с 5 по 7 марта вторжение холодного антициклона с районов южной части России обусловит понижение температуры воздуха почти на всей территории Республики. На севере, востоке, в центре столбики термометров опустятся ночью до 10-15, местами 20 градусов мороза; на западе, юге, юго-востоке ночью до 2-7 градусов мороза. В международный женский праздник и выходные дни вновь потеплеет, днем на западе, юго-западе до 3-8 тепла; на севере, востоке, центре до 0-5 мороза; на юге, юго-востоке до 10-15 тепла. Во второй половине месяца не исключены возвраты холодов", - прокомментировали специалисты "Казгидромета".

Отмечается, что средняя вероятность оправдываемости прогнозов составляет 60-75%.

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