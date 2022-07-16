Синоптики предупредили жителей ряда регионов о сильной жаре

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане, Шымкенте, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 16 июля в Атырауской области сохраняется сильная жара - 35-37 градусов, на юге области очень сильная жара - 40 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 июля днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара - 35-38 градусов. На юго-востоке, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 июля в северной половине Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью при грозе порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на севере, востоке области порывы 23 метра в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - до 36 градусов, на юге области очень сильная жара - 40 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

16-17 июля на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 41-43 градуса.

В Шымкенте днем 16-17 июля ожидается сильная жара - 40 градусов.

16 июля ночью на западе, севере, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на южный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

16 июля днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-западный, северный, порывы 15 метров в секунду. На юге области сохраняется сильная жара - 35-37 градусов.

В Нур-Султане 16 июля утром и днем ожидается гроза.

Днем 16 июля в Кызылординской области ожидается сильная жара - 43 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 июля днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 18 метров в секунду.

16 июля днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе области сильный дождь. На севере, западе, юге области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере, западе, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Днем 16 июля в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. 16-18 июля ветер северо-восточный, сутки 16, днем 17-18 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем на юге, западе, севере области ожидается сильная жара, 16 июля - 39 градусов, 17-18 июля - до 41 градуса. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.