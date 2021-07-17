Синоптики предупредили жителей трех областей о сильной жаре

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НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Штормовое предупреждение объявлено в Карагандинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской и Атырауской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 17-18 июля в Карагандинской области местами ожидается жара 35 градусов. Ветер западный, юго-западный, днем 17, сутки 18 июля местами 15-20 метров в секунду. 18 июля местами ожидается гроза.

17 июля в Северо-Казахстанской области днем ожидается на большей части дождь. Местами ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

17 июля в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 17 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, ветер западный 15-20 метров в секунду.

17 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара, 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 июля в Атырауской области местами ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара, до 37 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним , в горах Алматинской области 17-19 июля ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

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