Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев 2-4 июля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"Ослабление 40-градусной жары и кратковременные дожди с грозами ожидаются в Южном регионе Казахстана. И связано это будет с прохождением атмосферных фронтов, смещающихся с западных районов республики и с Южного Урала. А на северные области вместе с фронтами смещается высотный циклон, который вызовет дожди на большой части Казахстана, в северных и центральных областях местами сильные дожди, шквалистое усиление ветра, град, и температуру воздуха ниже средних многолетних значений", - сообщает РГП "Казгидромет".









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства