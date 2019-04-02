Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в предстоящие трое суток

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 2-4 апреля 2019 года, передаёт Kazakhstan Today.

В апреле всё больше усиливаются синоптические процессы, связанные с циклонами. Вот и циклон, находящийся над центром Казахстана уже завтра, 2 апреля, уйдёт на восток, а на его место сместится антициклон. Но и антициклон у нас тоже не задержится, так как на смену ему уже спешит очередной циклон с восточных районов средиземноморья, который и будет определять погоду в большинстве областей республики в предстоящие трое суток", - сообщает РГП "Казгидромет".

С ним на большей части территории ожидаются дожди с грозами, сильный порывистый ветер, в северных областях осадки предполагаются местами, а на востоке лишь 4 апреля. Температура воздуха уже совсем весенняя: на юге днём до плюс 15-25 градусов и в северных областях плюс 5-15 градусов по Цельсию.

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