Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов - пройдут дожди, на северо-западе, юге - сильные дожди с грозами, градом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По республике ожидаются шквал, усиление ветра, на западе с пыльными бурями", - сообщает РГП "Казгидромет".

Ночью на северо-востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки, днем на западе усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

Днем на юге, в горных, предгорных районах Алматинской области, на севере Актюбинской области, на юго-западе Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду.

Утром и днем на западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

На востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, днем на северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на большей части Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20, на западе порывы 23 метра в секунду, с пыльной бурей.

Днем на севере Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, пыльная буря.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на востоке, юге Кызылординской области ожидается шквал, на севере, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +23 - +25 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.

В Алматы - осадки, +22 - +24 градуса, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.