Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в среду

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, днем на юго-востоке страны - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По республике ожидаются усиление ветра, гроза, град, шквал, на севере, юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ожидаются гроза, усиление ветра ночью на севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, на севере области порывы 25 метров в секунду, днем на севере, юге области - пыльная буря.

В горных районах Алматинской области днем ожидаются гроза, усиление ветра на юге, востоке и в горных районах области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на северо-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе, севере, в центре Атырауской области ожидается гроза, днем на западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, пыльная буря.

Днем на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются гроза, на севере области усиление ветра до 18 метров в секунду.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части области порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью на севере, западе, востоке Павлодарской области ожидаются гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на севере, востоке Алматинской области, на юге Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на юге, востоке Карагандинской области, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ожидается гроза, +29 - +31 градус, скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 метров в секунду.

В Нур-Султане - переменная облачность, +27 - +29 градусов, скорость ветра 7-12, днем порывы 15 метров в секунду.