Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в среду

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Жетысуской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 28 июля в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 28 июля на севере Туркестанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем 28 июля на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 35 градусов, на севере, востоке области высокая пожарная опасность.

28 июля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 28 июля в центре Кызылординской области ветер западный, северо-западный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28 июля на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем на востоке области град, шквал. Ветер северный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

28 июля днем на большей части Акмолинской области дождь, на севере - сильный. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 28 июля на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, днем на западе, северо-востоке, в центре области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, днем на севере, юге области 15-20 метров в секунду.

28 июля днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

28 июля днем на западе, юге, в центре Абайской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге, в центре области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28 июля днем на западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на западе области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 35 градусов.

28 июля на западе, юге и севере Атырауской области ожидается гроза.

28 июля на западе, севере, юге Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов.

28 июля днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юге области сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, ночью на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на юге, востоке области порывы 23 метра в секунду.

28-29 июля в горных районах, 30 июля на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 28-30 июля ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем 28 июля на юге, западе, севере области сохраняется сильная жара - 38 градусов. 28-30 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.