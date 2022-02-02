Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

Фото: LG Electronics

АЛМАТЫ. 1 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане стартовали продажи флагманской линейки В Казахстане стартовали продажи флагманской линейки LG Objet Collection™ , удостоенной награды международной выставки Consumer Electronics Show (CES) 2022 за инновации и премии Brand Awards 2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Сегодня бытовая техника становится все более персонифицированной, поэтому компания создала продукты, дизайн которых вы можете адаптировать под существующий интерьер за счет разнообразных цветных панелей. В коллекцию вошли – многодверный холодильник LG Objet InstaView™ и комбинация из холодильной морозильной камер. В будущем LG планирует расширить линейку, дополнив ее не менее функциональными и стильными продуктами.





Если вы предпочитаете классические оттенки, бренд предлагает выбрать между приборами с бежевой и серебристой стеклянными панелями, которые можно сочетать друг с другом, докупив необходимый цвет. Хотите добавить красок, есть возможность заказать панель мятного оттенка. Замена и установка возможна через сервисный центр LG и для клиентов бренда осуществляется бесплатно.





Теперь поговорим о каждом продукте. Центром коллекции является многодверный холодильник LG Objet InstaView, оснащенный покрытием из прочного стекла, на котором не остается отпечатков пальцев. Функциональным и эстетическим дополнением новинки стала технология InstaView™. Теперь нет необходимости открывать дверцу, чтобы увидеть содержимое холодильника: достаточно двойного постукивания по бесшовной стеклянной поверхности, которое активирует внутреннюю подсветку.

Технология DoorCoooling+™ в сочетании с панелью Metal Fresh обеспечивает более равномерное и быстрое охлаждение всей камеры, продлевая свежесть продуктов. А за длительное хранение запасов отвечает система охлаждения LINEARCooling™, которая автоматически контролирует температуру холодильного отделения, не позволяя ей отклоняться больше, чем на ±0,5°C.

Отдельного внимания заслуживает система фильтрации Hygiene Fresh+™. Это пятиступенчатая очистка, избавляющая воздух в холодильнике от различных запахов, пыли, грибковых спор и бактерий.

Холодильная и морозильная камеры LG Objet Collection отличаются современным дизайном без лишних деталей, который гармонирует с любим стилем кухни. Как и предыдущая модель, оба прибора могут похвастаться выдающимися технологиями в области охлаждения и высококачественной отделкой с применением стекла тех же расцветок, что и LG Objet InstaView. Вы можете комбинировать панели между собой и подбирать то сочетание оттенков, которое подойдет под ваш интерьер.

Холодильник LG Objet Collection обладает всеми преимуществами технологии DoorCooling+, которая обеспечивает подачу холодного воздуха не только с задней стенки прибора, а также сверху. Это способствует более быстрому охлаждению всего объема камеры, включая дверные корзины. Удобство использования поддерживается в экстерьере ручкой Easy Handle для легкого открывания дверцы.

Более подробная информация о креативных новинках доступна на сайте компании.