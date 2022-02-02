Южная половина страны окажется под влиянием отрога антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник
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Досаев приостановил работу ряда стройобъектов в Алматы
В связи с этим акимом города Ерболатом Досаевым принято решение по приостановлению всех видов работ на данных объектах (19 участков), в том числе на территории в микрорайоне Самал-3, а так же Достык,125 до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении акимата Алматы.
С воспитателей детского сада в Зайсане собирали деньги за госаттестацию
Поступило обращение от 24 воспитателей детского сада о том, что их заведующая собирает денежные средства на проведение государственной аттестации. Вопрос находится на рассмотрении соответствующих органов", - рассказала глава отдела лицензирования образовательной деятельности ВКО Сауле Балтабаева.
Казгидромет представил прогноз по паводкам
Объемы накопленных влагозапасов в снежном покрове на севере и в центре республики дают основание быть готовым к половодью, а отсутствие снежного покрова на юге и юго-западе - к маловодью. Однако зима продолжается, соответственно продолжается и период снегонакопления (по данным многолетних наблюдений, в предвесенний период за сутки может выпасть месячная норма осадков)", - рассказали в Казгидромете.
Глава департамента КРЕМ по СКО уволен за неэтичное поведение
26 января текущего года на заседании совета по этике департамента Агентства по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области рассматривалось неэтичное поведение руководителя территориального департамента КРЕМ по СКО Абая Балабекова, где единогласно было принято решение привлечь его к дисциплинарной ответственности в виде увольнения", - сообщает пресс-служба КРЕМ.
В большинстве регионов Казахстана синоптики прогнозируют погоду без осадков
Отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части территории РК. А на западные и северо-западные регионы будут оказывать свое влияние атмосферные фронтальные разделы: ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра, на северо-западе с низовой метелью. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
Меняйте дизайн бытовой техники c LG Objet Collection
Теперь поговорим о каждом продукте. Центром коллекции является многодверный холодильник LG Objet InstaView, оснащенный покрытием из прочного стекла, на котором не остается отпечатков пальцев. Функциональным и эстетическим дополнением новинки стала технология InstaView™. Теперь нет необходимости открывать дверцу, чтобы увидеть содержимое холодильника: достаточно двойного постукивания по бесшовной стеклянной поверхности, которое активирует внутреннюю подсветку.
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