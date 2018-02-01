Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Большая часть Казахстана сегодня будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Лишь на западные регионы республики будут смещаться фронтальные разделы, здесь местами ожидается снег, низовая метель, гололед. Местами ожидается туман, на юге и юго-востоке республики усиление ветра, сообщили в "Казгидромете".

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, сохранится усиление ветра до 24-29 метров в секунду. В Жамбылской области местами сохраняется туман, ветер 15-20, порывы до 23 метров в секунду. В Кызылординской, Мангистауской областях местами сохраняется туман, в Мангистауской области ожидается гололед.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, днем в Костанайской областях местами низовая метель, в Актюбинской области местами ожидается туман. В Атырауской области местами ожидается низовая метель, туман, гололед. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской ночью и утром местами туман. В Алматинской области сохранится местами сильный мороз.

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