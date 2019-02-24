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Снег на западе и севере, без осадков на остальной территории Казахстана ожидается в субботу

02.02.2019, 09:23 18134
Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Снег на западе и севере, без осадков на остальной территории Казахстана ожидается в субботу, передает Kazakhstan Today.
 

В западе и севере Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами ожидается снег, на остальной территории республики ожидается ясная погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает "Казгидромет". 

 
По прогнозу, сегодня в Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, в Костанайской. Днем в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Между тем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской, Кызылординской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Туркестанской, Атырауской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Туркестанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области днем местами метель. 
 
В Восточно-Казахстанской области ночью ожидается сильный мороз.
 

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