Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Снег на западе и севере, без осадков на остальной территории Казахстана ожидается в субботу, передает Kazakhstan Today.

В западе и севере Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами ожидается снег, на остальной территории республики ожидается ясная погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, в Костанайской. Днем в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Между тем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской, Кызылординской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Атырауской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Туркестанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области днем местами метель.

В Восточно-Казахстанской области ночью ожидается сильный мороз.

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