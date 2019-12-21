Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Снегопады и метели ожидаются на территории Казахстана в выходные, передает Kazakhstan Today.

Казгидромет" опубликовал прогноз погода на 21-23 декабря 2019 года. Согласно сообщению синоптиков, атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги смещается на Казахстан. В ближайшие сутки под влиянием передней части циклона и тёплого фронта ожидаются повышение температуры воздуха, снегопады, метели, сильный порывистый ветер, на юге и востоке республики мокрый снег и гололёд.

В последующие двое суток по мере продвижения циклона и уже холодного арктического фронта на восток температура воздуха начнёт понижаться, а снегопады и метели будут не только в северных областях, но и местами на юге и юго-востоке Казахстана.

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