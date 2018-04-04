Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - Telegram заблокируют в Казахстане в случае отказа администрации мессенджера ограничить доступа к материалам ДВК на территории республики, передает Kazakhstan Today.

На блог министра информации и коммуникаций Даурена Абаева поступило несколько обращений от граждан, в которых он сообщили, что их без всякого согласия добавили в группу Telegram "Активисты ДВК". При этом сами граждане не имеют никакого отношения к организации, чья деятельность решением суда запрещена в Казахстане.

В ответ на обращения на портале "Открытый диалог" Абаев проинформировал, что в администрацию мессенджера направлено уведомление.

"Министерством в целях оперативного реагирования в адрес мессенджера Telegram направлено официальное уведомительное письмо о выполнении судебного решения и принятия мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Республики Казахстан к материалам незарегистрированного движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК). На сегодняшний день уведомительное письмо находится на стадии рассмотрения у администрации мессенджера Telegram", - сообщил глава ведомства.

По его словам, "в случае невыполнения судебного решения, министерством в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан могут быть приняты меры по ограничению распространения мессенджера на территории Республики, вплоть до его полной блокировки".

Напомним, что решением Есильского районного суда Астаны в марте 2018 года деятельность ДВК признана экстремистской и запрещена на всей территории Республики Казахстан, в том числе путем распространения информационных материалов и использования средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов.

Создателем ДВК является Мухтар Аблязов, признанный судом виновным в организации преступного сообщества и руководстве им, хищении и выводе из страны $7,5 млрд. Скрываясь за рубежом, Аблязов посредством соцсетей выступает с обращениями к различным группам населения, активно призывает граждан Казахстана вступать в ДВК и планомерно разжигает социальную вражду и рознь. По данным Генпрокуратуры Казахстана, преступной целью Аблязова и активистов ДВК является свержение и захват власти.

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