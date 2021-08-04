Узбекистан подарит Туркестану новую мечеть на 5 тыс. мест

Фото: Акимат Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 3 АВГУСТА - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оказывает поддержку проекту по строительству новой мечети в Туркестане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Строительство такой достопримечательности - это своеобразный подарок соседнего Узбекистана Туркестану, который планируют завершить в следующем году. Внутреннее и внешнее оформление исламского центра, архитектура которого уникальна, ведется в восточном стиле. Новый проект всесторонне изучен. Учтены самые лучшие мировые практики. Для укрепления фундамента мечети разработана своя технология", - рассказали в пресс-службе акима Туркестанской области.

Как уточнили в акимате, мечеть вместит до 5 тыс. человек. Ее строительство ведется в соответствии с современными требованиями. Общая площадь исламского центра-20 000 квадратных метров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства