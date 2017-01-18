Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - В аэропорту Алматы задержаны несколько рейсов, отмененных рейсов нет, сообщила пресс-служба учреждения.

По состоянию на 08.00 18 января задержаны следующие рейсы: Алматы - Москва (позднее прибытие самолета), Алматы - Усть-Каменогорск (техническая причина), Алматы - Самара (позднее прибытие самолета) и Алматы - Москва (позднее прибытие самолета), передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы, отмененных рейсов не имеется. В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 30 метров, горизонтальная 1300 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.

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