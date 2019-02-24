В аэропорту Алматы разъяснили причины возмущения пассажиров авиарейса Алматы - Дубай

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Алматы разъяснили причины задержки рейса авиакомпании FlyDubai, время вылета которого переносилось минимум четыре раза по техническим причинам, не связанным с деятельностью аэропорта, передает Kazakhstan Today.

По расписанию рейс Алматы - Дубай авиакомпании FlyDubai должен был вылететь из аэропорта Алматы 6 февраля в 04.50 утра. С некоторой задержкой пассажиров пригласили на регистрацию, а затем доставили на борт самолета. В 09.30 их попросили покинуть салон - как оказалось, закончилось максимально допустимое полетное время экипажа, вылет перенесли на 22.00. В 16.00 диспетчерская служба аэропорта получила от авиакомпании уведомление о переносе рейса по техническим причинам на 05.05 утра 7 февраля. Стало известно, что в то время, когда пассажиры находились на борту лайнера, экипаж уже выявил неисправность генератора. Далее авиакомпания переносила время вылета по технической причине еще дважды. В итоге борт вылетел из аэропорта Алматы сегодня в 09.56", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Международный аэропорт Алматы приносит извинения за неудобства пассажирам, столько времени ожидавшим вылета и не имевшим возможности в полной мере озвучить свои вопросы и претензии представителям авиакомпании и получить от них четкие объяснения причин столь длительной задержки рейса.

Данную ситуацию администрация Международного аэропорта Алматы сразу же взяла на контроль, запросив у авиакомпании FlyDubai официальное разъяснение.

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