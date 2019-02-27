В акимате Астаны созданы новые управления

Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня под председательством акима Астаны Бахыта Султанова состоялось очередное заседание, на котором говорилось о начале второго этапа трансформации акимата, передает Kazakhstan Today.

Вчера на пленарном заседании мажилиса парламента глава государства обозначил ряд приоритетных на сегодняшний день задач с учетом текущей социально-экономической и внешнеполитической ситуации. Особое значение при этом Елбасы уделил вопросам дальнейшего повышения доходов и качества жизни населения, улучшения социальной поддержки граждан и усиления идеологической работы. Это требует комплексного изменения подхода к работе всей структуры акимата города. В этой связи еще более актуальным становится продолжение трансформации акимата", - сказал Б. Султанов.

По его словам, первый этап трансформации уже начал давать результаты в виде экономической эффективности, повышения качества и мобильности работы государственного аппарата. В 2018 году за счет проведения трансформации и внедрения новых подходов акимат Астаны сэкономил 27,6 млрд тенге.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, в рамках второго этапа трансформации управления стратегического и бюджетного планирования и финансов будут интегрированы в управление новой экономики, которое будет заниматься стратегией развития города и формированием новой экономики за счет развития приоритетных секторов. Кроме того, создается управление реновации городской среды, которое объединит управления строительства и жилищной политики, регенерации городской среды, охраны окружающей среды и природопользования.

В этой сфере также стоят важные задачи - строительство социальных объектов и жилищного фонда с применением проектно-ориентированного подхода. Необходимо добиться полного использования преимуществ проектного управления, укрепить проактивную позицию акимата как заказчика, обеспечить налаженную работу со всеми заинтересованными сторонами и постановку SMART-целей проектов", - отметил аким города.

Также предстоит повысить эффективность бюджетных средств благодаря комплексным и системным решениям.

По вопросам природопользования необходимо изменить подход к озеленению городских территорий. Разработать новые правила, соответствующие современным тенденциям городского ландшафтного дизайна. В части экологической безопасности внедрить методы проектного менеджмента на основе мировых практик долгосрочного прогнозирования и разработать концепцию сохранения окружающей среды", - сказал Султанов.

Он сообщил, что всю общественно-идеологическую работу объединит управление общественного развития. В него войдут управления по делам общественного развития, культуры и спорта, по развитию языков и архивного дела.

Интеграция трех органов в единый идеологический блок, помимо чисто экономических выгод, позволит вывести на новый качественный уровень работу акимата города в данной области. Это будет способствовать модернизации общественного сознания астанчан через методы идеологической работы, повышению культурного уровня горожан и популяризации здорового образа жизни", - отметил он.

Аким возложил на своего заместителя Нурлана Нуркенова задачу по "перезагрузке" идеологической и социальной работы акимата столицы путем повышения качества работы социального блока акимата. Также в акимате создается управление цифровизации и государственных услуг.

Главой государства поставлена задача по вхождению в тридцатку развитых стран мира, что требует нового инновационного развития и ускоренного технологического обновления. В столице реализуется масштабный проект Smart Astana. Разработана и утверждена концепция. Проект в первую очередь ориентирован на нужды горожан и включает все направления жизнедеятельности города. Необходимо преобразование и использование прорывных технологий, которые повысят производительность труда, качество предоставления услуг населению и бизнесу, развитие высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных, развитие человеческого капитала, то есть переход к креативному обществу", - подчеркнул Султанов.

В этой связи он поручил заместителям акима города провести детальный функциональный анализ деятельности государственных органов и внести четкие предложения по их оптимизации.

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