В Алматы подвели итоги конкурса среди учителей

Алматы. 13 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы подвели итоги городского конкурса "Устаз Мартебесі – Улт Мерейі", в котором приняли участие более 100 учителей средних общеобразовательных учреждений, передает Kazakhstan Today.





По информации городского акимата, лучшим педагогом признана учитель казахского языка и литературы гимназии №159 Сауле Ахметова, которой в торжественной обстановке в здании новой школы №168 вручили ключи от автомобиля. Путевкой для семейного отдыха наградили учителя информатики №140 школы Нургали Турымбетова. Еще несколько педагогов получили дипломы и сертификаты по 500 и 300 тысяч тенге. Инициатором проведения конкурса выступил местный предприниматель и меценат Мурат Адильханов, построивший учебное заведение в рамках проект "Туган жер".





"Благодаря поддержке главы государства в Алматы построено 117 учебных заведений. Только за последние пять лет финансирование образования в мегаполисе возросло на 37%, или почти на 27 млрд тенге. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры образования. Только в этом году на строительство и капитальный ремонт было выделено более 17 млрд тенге. В рамках реализации послания главы государства за счет бюджетных средств будет построено еще 8 новых крупных школ. Я хочу поблагодарить каждого из вас за нелегкий и очень ответственный труд. Качество вашей работы подтверждается победами учеников и вашими личными профессиональными заслугами", - отметил в своем поздравлении аким Алматы Бауыржан Байбек.









Стоит отметить, что с начала года на 30% повысилась заработная плата почти 70% учителей Алматы, перешедших на обновленное содержание образования. В свою очередь, с 1 сентября впервые 1293 учителя, прошедшие национальное квалификационное тестирование, получают к должностному окладу надбавку от 30 до 50%.





Помимо этого, государство осуществляет поддержку учителей, преподающих на английском языке. Уже второй год учителям школ, преподающим физику, химию, биологию и информатику на английском языке, установлена доплата в размере 200% от должностного оклада.









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