В Алматы появится улица имени Батырхана Шукенова

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - 16 августа 2018 года состоялась внеочередная XXXII сессия маслихата города Алматы VI созыва, на которой был рассмотрен вопрос переименования улиц Алатауского, Бостандыкского районов города Алматы, передает Kazakhstan Today.

В соответствии со статьей 13 закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", учитывая мнение населения города Алматы, на основании заключений ономастической комиссии при акимате города Алматы от 18 мая 2018 года и Республиканской ономастической комиссии при правительстве Республики Казахстан от 10 июля 2018 года в Алатауском и Бостандыкском районах города Алматы будут переименованы 164 улицы, среди которых будут улицы имени Еркегали Рахмадиева, Батырхана Шукенова, Абиша Кекильбаева и Фаризы Онгарсыновой, Данеша Ракышева, Николая Пальгова, Владимира Кацева, Ораза Абишева, Балжана Болтирикова.

Кроме того, в ходе сессии также были рассмотрены вопросы: "О досрочном прекращении полномочий депутата по избирательному округу №34" и "О досрочном прекращении полномочий депутата по избирательному округу №36".

По представлению территориальной избирательной комиссии по городу Алматы досрочно прекращены полномочия двух депутатов маслихата города Алматы по избирательным округам №34 и 36 Турксибского района Бекмухамбетова Айбола Ануаровича и Петрухина Дмитрия Ивановича.

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