В алматинском суде прокомментировали русскоязычное наименование на латинице

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын на своей странице в Facebook прокомментировал фотографию русскоязычного наименования следственного суда Алматы на латинице, передает Kazakhstan Today.

В первую очередь благодарим за своевременный сигнал ответственных граждан и представителей СМИ. Об этом стало известно сегодня утром, еще до опубликования статьи в Интернете. На данный момент наименование демонтировано. Установка ошибочного наименования была произведена подрядчиком самостоятельно, без согласования, дальнейшая замена и монтаж будут произведены за счет средств подрядчиков. Как гласят казахская и русская пословицы: "Нагыз бір кате - ол откен кателіктерді тузетпеу. Умел ошибиться - умей и поправиться", - написал Абай Жарылкасын.

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