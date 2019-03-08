В Алматинской области студент в качестве благодарности за спасение двух детей из пожара получил грант на обучение

Талдкорган. 7 марта. Kazakhstan Today - Грант на дальнейшее обучение в вузе в качестве награды за героизм получил житель Талдыкоргана, студент 1-го курса Жетысуского государственного университета имени Жансугурова, 19-летний Арман Бакытбайулы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня молодого человека принял аким Алматинской области Амандык Баталов. Он и сообщил студенту о гранте.

"Накануне, проходя по улице, Арман услышал крики о помощи, раздававшиеся из окна второго этажа многоквартирного дома. Как рассказывает молодой человек, кричала маленькая девочка, просила о помощи, при этом из окна валил дым. Не задумываясь ни на минуту, Арман позвонил в пожарную службу, а затем попытался войти в квартиру через дверь, но она оказалась запертой, тогда он взобрался наверх по газовой трубе и через окно вошел в квартиру, где были две девочки, которых он спас, вытащив через окно на улицу. Как стало известно позже, родители детей ушли на работу и заперли дверь снаружи. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы потушили начавшийся пожар", - напомнили в пресс-службе областного акимата.

Узнав о героическом поступке Армана Бакытбайулы, аким области Амандык Баталов пригласил его к себе на встречу. В ходе беседы аким расспросил Армана о его жизни, семье, учебе в вузе, увлечениях. Арман рассказал, что его воспитывает отец, младшая сестренка учится в школе. Парень учится на первом курсе по специальности "физическая культура и спорт" в ЖГУ имени И. Жансугурова, увлекается футболом, раньше занимался вольной борьбой.

По словам ректора университета Куата Баймырзаева, Арман учится хорошо, успешно сдал сессию, при этом обучается на платной основе. Ректор отметил, что в качестве благодарности за проявленную смелость и ввиду семейных обстоятельств Армана, он готов взять на себя оплату за обучение молодого человека. Глава региона одобрил данное предложение ректора вуза, но сообщил, что с начала следующего учебного года Арман будет переведен на грант акима области. Также Амандык Баталов подчеркнул, что помощь при поступлении в вуз будет оказана и его младшей сестренке.

Твой поступок смело можно назвать героическим, это яркий пример для молодого поколения. Ты мимо чужой беды не прошел. А значит у тебя благородное сердце. То, что ты занимаешься спортом, ведешь здоровый образ жизни, тебе тоже очень помогло. Оставайся таким же скромным, храбрым и отзывчивым. Учись хорошо, а мы тебе поможем", - отметил аким области А. Баталов и в качестве подарка вручил Арману ноутбук.

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