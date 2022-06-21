В Алматы изменится схема движения маршрута № 123

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на севере, юге, юго-востоке страны - сильный дождь, за исключением юго-западных регионов страны, где по-прежнему погода преимущественно без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По республике ожидается усиление ветра, гроза, град, шквал, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются град, шквал, днем на западе, юге области - пыльная буря, ночью на западе, севере, юге, днем на большей части области усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

На юге, востоке, в горных районах Алматинской области, ночью на севере, днем на севере, востоке, в центре Актюбинской области, днем на большей части Павлодарской, Карагандинской областей, на западе, востоке и в центре Атырауской области, на севере, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-25 метров в секунду.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются град, шквал, на западе, юге, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на северо-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юго-западе, севере Мангистауской области - пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе Костанайской области - град, шквал, ночью на северо-западе, западе, днем на большей части области ветер 15-23 метров в секунду.

На севере, востоке, западе Северо-Казахстанской области ожидаются град, шквал, ночью на севере, востоке, днем на большей части усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

На севере, востоке, западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, днем - шквал.

На юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Атырауской области, на юге Карагандинской области, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на западе, востоке Карагандинской области, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ожидается гроза, +27+29 градусов, скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 метров в секунду.

В Нур-Султане - гроза, + 27+29 градусов, скорость ветра 9-14, порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.