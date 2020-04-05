В Алматы на утро 4 апреля зарегистрировано 109 подтвержденных случаев заражения Covid-19

Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы по состоянию на утро 4 апреля зарегистрировано 109 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в акимате города, передает Kazakhstan Today.

В Алматы по состоянию на утро 4 апреля зарегистрировано 109 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. После озвученных Министерством здравоохранения РК 93 случаев добавилось еще 16 вновь выявленных, все они из числа контактных с больными", - рассказали в пресс-службе акимата города.

По данным пресс-службы, "у одной пациентки из 16 состояние тяжелой степени тяжести. У всех остальных - состояние удовлетворительное. Все они на момент выявления находились на изоляции в стационаре. Четверо пациентов являются контактными от одного больного, прилетевшего рейсом Москва - Алматы. Из них - мама больного, двое его детей 2009 и 2017 года рождения и одна контактированная".

Сегодня выписаны ещё шестеро пациентов с выздоровлением от Covid-19, из них 5 женщин и один мужчина. Двое - это прибывшие из Стамбула 16 марта, двое - прилетевшие 10 марта рейсом Москва - Алматы, один - рейсом из Берлина 13 марта и одна контактированная. Итого количество выписанных на данный момент составляет 19 человек. Все они находятся на 14-дневном домашнем карантине", - отметили в пресс-службе.

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