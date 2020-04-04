В Алматы расширят категории людей, обследуемых на коронавирус

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы расширят категории обследуемых на коронавирус людей. Об этом на брифинге в Алматы сообщила руководитель департамента контроля качества товаров и услуг города Айзат Молдагасимова, передает Kazakhstan Today.

Мы расширили категорию обследуемых лиц. По поручению Минздрава все, кто поступает в стационары с пневмонией и тяжелой формой ОРВИ, обследуются на коронавирусную инфекцию. Из 49 лиц с симптомами пневмонии практически основная масса проверена, в одном случае у больного с пневмонией зарегистрирована КВИ. Из 13 детей с пневмонией, которые были на вчера, у 5 отрицательные, остальные в работе", - сообщила Молдагасимова.

На сегодняшний день продолжается работа по выявлению коронавирусной инфекции среди лиц, прибывших из стран с неблагополучной заболеваемостью. Путем фильтра своевременно было выявлено наибольшее количество завозных случаев. Местные случаи еще изучаются, так как заболевшие люди никуда не выезжали и не контактировали с зараженными.

Она добавила, что расширение обследования коснется лиц старше 60 лет, стоящих на учете с симптомами бронхолегочного заболевания. Помимо этого, обследуют медперсонал, работающий на передовой.

Главный санврач города еще раз рекомендовала людям в случае наличия таких симптомов, как кашель и температура, вызвать скорую, которая на месте примет дальнейшее решение", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.









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