В связи со вчерашним ураганом Ботанический сад закрыт для посещений до 10 апреля

Фото: Акимат Алматы

Рассказать друзьям

Алматы. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы устраняют последствия урагана, который произошел вечером 7 апреля. Ураганный ветер повалил десятки деревьев, повредил крыши домов, снес ограждения, некоторые потребители были отключены от энергоснабжения.





Акимат Алматы

Всего зафиксировано 28 случаев падения деревьев, из них три случая падения деревьев на жилые дома. Также зафиксировано три случая повреждения кровли жилых зданий и один случай падения строительного ограждения. Идет ликвидация последствий непогоды. На местах работают дежурные бригады районных акиматов и ДЧС", - сообщили в городском акимате.

Акимат Алматы

В связи со вчерашним ураганом Ботанический сад закрыт для посещений до 10 апреля.

Сейчас по территории Ботсада сложно передвигаться из-за поваленных деревьев и сломанных веток. Поэтому нам необходимо навести порядок на общественной территории, а также провести проверку состояния насаждений, чтобы исключить вероятность падения аварийных деревьев. Приносим извинения за временные неудобства", - проинформировали в Ботсаду.

Акимат Алматы





Напомним, с 19.30 в городе Алматы начался ливневый дождь с порывами ветра и грозой. По состоянию на 21.00 в различных частях города было зафиксировано от 2 до 6 мм осадков.





По данным акимата, в ночное время было задействовано 376 единиц спецтехники, в том числе 255 - от ГКП "Алматы Тазалық" и 121 - от частных подрядных организаций. Были задействованы 395 дорожных рабочих.





По данным Казгидромета, 8 апреля в городе ожидается переменная облачность, без осадков, +21, +23°С.





9 апреля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Ночью +8, +10°С, днем +23, +25°С.





10 апреля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Ночью +8, +10°С, днем +18, +20°С.