В Алматы выявлено свыше 11 тысяч нарушений среди пользователей электросамокатов
Фото: Polisia.kz
Алматы. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция продолжает рейд по обеспечению безопасности дорожного движения и предотвращению ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты и электровелосипеды, сообщает Polisia.kz.
С начала 2025 года выявлено 11 922 правонарушения среди пользователей этих транспортных средств. Только за последние сутки зарегистрировано 1076 нарушений, в том числе: нарушение требований к участникам дорожного движения - 846; нарушение правил движения пешеходами и иными участниками - 229; ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по обеспечению безопасности детей - 5.
Кроме того, в ходе рейдов полицейские фиксируют случаи оставления самокатов на тротуарах и проезжей части, что создает угрозу для пешеходов и водителей. В результате 69 электросамокатов были водворены на специализированную стоянку.
Сегодня электросамокаты становятся частью городской среды. Вместе с этим растет и количество нарушений. Закон одинаков для всех. Персональная ответственность лежит как на самих водителях, так и на их родителях, если речь идет о несовершеннолетних. Мы работаем не только карательно, но и разъяснительно: объясняем правила, предупреждаем, обучаем. Однако безопасность детей и порядок на дорогах - наш приоритет, поэтому полиция будет строго реагировать на любые нарушения", - подчеркнул начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
Также достигнуто соглашение с одной из кикшеринговых компаний о предоставлении полиции 50 самокатов с комплектами шлемов на безвозмездной основе. Это позволит повысить мобильность сотрудников при патрулировании и выявлении нарушений ПДД.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел ужесточает меры в отношении водителей электросамокатов и кикшеринговых компаний.
Казахстанец запустил петицию о запрете езды самокатов по тротуарам
Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте ePetition появилась петиция о запрете движения электросамокатов, электробайков, велосипедов и иных средств индивидуального транспорта в пешеходных зонах.
Тротуары, пешеходные зоны, скверы и парки предназначены исключительно для безопасного движения пешеходов, но сегодня они искусственно превращены в зоны повышенного риска. Хаотичное движение этих средств создает условия, при которых каждый выход из дома может закончиться серьезными травмами, а их беспорядочная парковка препятствует нормальному передвижению пешеходов", - считает автор петиции.
По его мнению, право на безопасное передвижение не привилегия, а базовое право человека, и его обеспечение - прямая обязанность государства.
Каждая травма является следствием не только безответственности водителей и шеринговых компаний, но и результатом бездействия государства. Статистика фиксирует значительный рост числа происшествий и травм с участием данных средств передвижения, и это только зарегистрированные случаи. Принятые поправки к ПДД являются слабыми полумерами, а граждане также ежедневно подвергают себя опасности, особенно пожилые люди и дети. Тотальный контроль этих видов транспорта со стороны полиции де-факто невозможен, так как требует привлечения слишком большого количества ресурсов, а наказания за нарушения минимальны и не останавливают ни нарушителей, ни шеринговые компании", - подчеркивает автор.
В пример он привел международный опыт.
В Германии и Франции введен полный запрет на движение электросамокатов по тротуарам, за нарушение назначаются крупные штрафы. В Китае и Великобритании движение таких средств допускается только в специально отведенных зонах. В Сингапуре подобное нарушение влечет уголовную ответственность", - говорится в петиции.
Автор потребовал:
- Ввести полный запрет на движение электросамокатов, электробайков, велосипедов и иных средств индивидуального транспорта по тротуарам, пешеходным дорожкам, скверам и паркам - без исключений
- Ужесточить контроль со стороны полиции и обеспечить системное пресечение нарушений
- Установить строгую, вплоть до уголовной, ответственность для нарушителей
- Ввести жесткие штрафы и санкции в отношении водителей и компаний проката, допускающих использование своих средств на тротуарах
Безопасность граждан страны должна быть абсолютным приоритетом, а интересы отдельных лиц и частных компаний не могут быть поставлены выше жизни и здоровья людей. Тротуары должны снова стать безопасными и принадлежать только пешеходам", - резюмировал автор петиции.
В Казахстане с начала года произошло свыше 210 ДТП с участием электросамокатов, в связи с чем Министерство внутренних дел ужесточает меры в отношении водителей электросамокатов и кикшеринговых компаний.
Напомним, вчера сообщалось, что в Алматы во время рейда выявлено свыше 11 тысяч нарушений среди пользователей электросамокатов, из них 1076 - за одни сутки.
Казахстанцы смогут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
Фото: Depositphotos
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут оформить договор купли-продажи транспортных средств в мобильном приложении "ЦОН", сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".
Договор составляется и подписывается электронной цифровой подписью продавца и покупателя. Таким образом, договор можно заключить заранее, еще до посещения специализированного ЦОН, что позволяет значительно сократить время ожидания и упростить сам процесс получения услуги. После оформления в приложении подписанный договор необходимо предоставить в спецЦОН для завершения процедуры регистрации транспортного средства", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, запись о заключенном договоре навсегда сохраняется в истории сервиса, обеспечивая прозрачность и возможность последующей проверки.
При этом обеспечивается юридическая значимость документа, защита персональных данных и исключение ошибок благодаря автоматической проверке сведений и интеграции с государственными базами данных, что помогает предотвратить распространенные риски, такие как подделка документов, технические ошибки при заполнении и оформлении договора. Стоимость оформления одного договора составляет 1500 тенге", - добавили в госкорпорации.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут онлайн оформлять сделки купли-продажи недвижимости.
В Астане шестилетний мальчик угрожал ножом девочке на детской площадке
С мальчиком проведена беседа, а законные представители привлечены к ответственности
Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане к ответственности привлекли законных представителей шестилетнего мальчика, который угрожал ножом девочке, передает корреспондент агентства.
В соцсетях распространилось видео, на котором маленький мальчик, наставив большой кухонный нож, угрожает девочке-подростку на детской площадке. За кадром слышны голоса, призывающие ребенка остановиться и убрать нож.
В департаменте полиции Астаны сообщили, что по данному факту с 6-летним ребенком в присутствии его законных представителей проведена разъяснительная беседа.
Вместе с этим за неисполнение обязанностей по воспитанию, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего законный представитель привлечен к административной ответственности", - отметили в полиции.
В Таразе на помощника воспитателя детсада завели уголовное дело.
Скандал вокруг детдома в Баганашыле: результаты расследования неизвестны
Фото: depositphotos.com
Алматы. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прошло больше месяца с попытки принудительного переселения с участием большого количества сотрудников полиции сирот детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту до сих пор неизвестны, передает корреспондент агентства.
Напомним, еще летом, 21 июля, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. Тогда детей пытались выселить с привлечением значительных сил полиции, что вызвало широкий общественный резонанс и критику в адрес местных властей.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президент, однако на сегодняшний день его результаты так и не были опубликованы. Неизвестно также, кем именно был отдан приказ о привлечении к переселению детей сил полиции. Отсутствие официальной информации вызывает вопросы у общества и продолжает оставаться предметом обсуждения.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".
Между тем после скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Стоит отметить, что еще весной этого года на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева, разгорелся скандал.
Тогда в управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День знаний. За парты 8 тыс. школ в Казахстане сядут 4 млн учеников. По данным Минпросвещения, в 2025-2026 учебном году в Казахстане в школу пойдут более 4 млн школьников, из них более 360 тыс. первоклассников.
Что ждет казахстанцев в сентябре
Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в сентябре 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
День знаний
Сегодня отмечается День знаний. В восьми тысячах школ страны начинается новый учебный год. За парты сядут свыше четырех миллионов детей, а 360 тысяч учеников впервые переступят порог школы.
С 1 сентября во всех организациях стартует программа воспитания "Адал Азамат" и антибуллинговая программа "ДосболLIKE". Поэтапно внедряются единый дизайн-код внутреннего оформления школ. Важной особенностью нового учебного года станет внедрение искусственного интеллекта в учебный процесс. Все студенты, выбравшие рабочие специальности, будут обучаться в колледжах бесплатно, а пять отечественных колледжей начинают сотрудничество с ведущими предприятиями и образовательными центрами мира", - сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.
Напомним, занятия в школах Казахстана начнутся со 2 сентября. 1 сентября - выходной день в РК в связи с празднованием Дня Конституции.
Послание народу Казахстана
Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат парламента.
Проверки мобильных переводов
С сентября начнут действовать новые правила проверки мобильных переводов.
По данным КГД, критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение одним физическим лицом в течение каждого из 3 последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денег на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, общая сумма которых превышает 12-кратный размер минимальный заработный платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.
Такие правила связаны с нормами Предпринимательского кодекса, согласно которым обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат лица с годовым доходом, превышающим 12 МЗП (в 2025 году - 1 млн тенге при МЗП 85 тыс. тенге), сообщает inform.kz.
Все госслужащие в Казахстане до 15 сентября перейдут на национальный мессенджер Aitu
С сентября в Казахстане запустят нулевую тарификацию для доступа к сервисам Aitu, eGov и eOtinish.
Применение нулевой тарификации для сервисов и информационных систем Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish обеспечит гражданам гарантированный доступ к государственным ресурсам при нулевом или отрицательном балансе на мобильном счете. Такой шаг позволит существенно снизить нагрузку на центры обслуживания населения и станет важным этапом в переходе к формату digital by default", - отметили в правительстве.
Изменение расписания рейсов в аэропорту Астаны
В аэропорту Астаны с 10.00 до 18.00 в период с 1 по 4 сентября и с 8 сентября по 31 октября 2025 года будут проводиться ремонтные работы.
Дропперов будут привлекать к уголовной ответственности в Казахстане
С 15 сентября вступают в силу изменения в Уголовный кодекс. Теперь за предоставление своих банковских карт третьим лицам будет предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание - до семи лет лишения свободы.
Напомним, за незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету предусматриваетсялишение свободы на срок до трех лет, а за незаконное осуществление платежей и переводов денег с использованием банковского счета в пользу третьего лица - лишение свободы на срок до пяти лет. Так называемых дропповодов будут привлекать за незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом с наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Футбол
Алматинский "Кайрат" сыграет с испанским "Реал Мадридом" на своем поле 30 сентября в 21.45 по времени Астаны.
В Казахстане онлайн-сельхозперепись продлят до 20 сентября
Процедура банкротства: с 1 сентября вступают в силу новые изменения в законодательство
В целях упрощения процедуры внесудебного банкротства были внесены изменения в законодательство от 19 июня 2024 года и 30 июня 2025 года.
Первая волна изменений:
- исключила из перечня обязательных документов подтверждение урегулирования задолженности с кредитором;
- сняла необходимость указывать сведения о кредиторе и сумме долга - информация теперь запрашивается напрямую из кредитных бюро;
- расширила перечень кредиторов, участвующих в процессе внесудебного банкротства.
Последние изменения, которые вступят в силу в сентябре 2025 года, предусматривают:
- освобождение от обязательства проводить урегулирование долгов по договорам банковского займа и микрокредитования, заключенным до 1 января 2025 года;
- прекращение всех обязательств перед кредиторами после завершения процедуры, вне зависимости от отражения долгов в кредитной истории.
Повышение стипендий
С 1 сентября стипендия студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, педагогических специальностей - 84 000 тенге, магистрантов - 117 098 тенге, докторантов - 262 500 тенге.
Призыв в армию
С 1 сентября по 31 декабря 2025 года по всей стране пройдет осенняя призывная кампания. Согласно закону "О воинской службе и статусе военнослужащих", на срочную службу будут призываться граждане мужского пола от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для отсрочки или освобождения. Срок службы для призывников составляет 12 месяцев.
Процесс оповещения призывников постепенно переводится в цифровой формат: уведомления о явке на призывные пункты теперь поступают через SMS и в личный кабинет на портале eGov. За неявку или уклонение от прохождения медицинской комиссии предусмотрена административная и уголовная ответственность - от штрафов до лишения свободы сроком до одного года.
НАО "Правительство для граждан" запускает пилотный проект по бронированию талонов электронной очереди
Государственная корпорация "Правительство для граждан" сообщает о запуске пилотного проекта по предварительному бронированию талонов электронной очереди. Проект начнет действовать с 2 сентября 2025 года в трех регионах страны: Восточно-Казахстанской, Абай и Актюбинской областях.
Проект реализуется в отделах обслуживания населения Риддера Восточно-Казахстанской области, Бородулихинского района области Абай и Хромтауского района Актюбинской области. Пилотный этап продлится три месяца, с 2 сентября по 30 ноября 2025 года.
Отмечается, что новый сервис предоставляет возможность гражданам заранее выбрать желаемые дату и время визита. Для этого можно воспользоваться мобильным приложением "ЦОН", порталом электронного правительства или единым контакт-центром 1414. После бронирования заявитель получает SMS-уведомление с подтверждением.
Кроме того, выдача готовых документов и услуги сектора самообслуживания будут оказываться, как и прежде, без предварительной записи.
Напомним, что в мобильном приложении "ЦОН" доступ предоставляется после авторизации по ИИН и номеру телефона (доступно в App Store и Google Play).
Внедрение пилотного проекта позволит оценить удобство и эффективность новой системы и при необходимости внести улучшения перед возможным расширением функционала.
Усилен контроль за долевым строительством
В Казахстане вступили в силу поправки, которые меняют порядок оплаты при покупке жилья в строящихся домах.
Теперь все платежи по договорам долевого участия должны осуществляться в безналичной форме. Данное требование будет распространяться только на сделки на первичном рынке и направлено оно на защиту прав дольщиков от рисков, связанных с незарегистрированными договорами долевого участия.
КМФК наделят надзорной функцией контроля качества медуслуг
С сентября этого года будет внедрена надзорная функция Комитетом медицинского и фармацевтического контроля (приостановление лицензии и отстранение от работы специалиста при отсутствии сертификата), также будут усилены службы поддержки пациентов и квалификационные требования. Для повышения эффективности регионального управления качеством медицинской помощи включены индикаторы качества в KPI", - проинформировала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.
Новый профессиональный праздник в Казахстане
15 сентября будет отмечаться День работника санитарно-эпидемиологической службы
Бесплатный проезд для детей до 18 лет в Усть-Каменогорске
Льготы планируют ввести с 1 сентября этого года.
В Казахстане вступает в силу уголовная ответственность за создание помех управлению воздушными судами
С 14 сентября 2025 года в целях предотвращения несчастных случаев, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье пассажиров и членов экипажа, в Казахстане вступает в силу уголовная ответственность за создание помех управлению воздушными судами, включая целенаправленное наведение на воздушное судно лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов, сообщили в КГА.
Отмечается, что подобные нормы действуют во многих странах мира. В Германии за аналогичные действия предусмотрено до 10 лет лишения свободы, в Узбекистане - до одного года. Уголовная ответственность за создание угрозы безопасности полетов закреплена также в Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии.
Согласно статье 352-1, за создание помех управлению ВС путем наведения на ВС лазерных устройств или БПЛА предусмотрен штраф до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, - штраф до 3000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проведет в Казахстане аудит
Аудит ИКАО в Казахстане будет проводиться со 2-го по 14 сентября международными экспертами в области авиационной безопасности в составе руководителя группы аудиторов Сектора аудита авиационной безопасности ИКАО и трех привлеченных аудиторов ИКАО. Действующий показатель аудита ИКАО по авиационной безопасности в Казахстане составляет 83%. Данный показатель планируется улучшить.
Непрохождение аудита или выявление серьезных несоответствий может привести к введению ограничений в отношении авиакомпаний и аэропортов. Для Казахстана успешное прохождение аудита имеет особую важность в связи с запланированным на 2026 год стартом выполнения прямых рейсов в Нью-Йорк, США. Негативные выводы проверки могут стать препятствием для реализации стратегических целей страны в области расширения международного авиасообщения и укрепления имиджа Казахстана как надежного авиационного партнера", - отмечает КГА.
Авторский поэтический моноспектакль Игоря Пискунова пройдет в театре Лермонтова в Алматы
Фото: театр им.Лермонтова
Алматы. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы, в театре имени Лермонтова, состоится авторский поэтический стендап известного казахстанского режиссера театра, кино и телевидения Игоря Пискунова.
В моноспектакле "СТИХиЯ Игоря Пискунова" прозвучат произведения Абая, Олжаса Сулейменова, Хакима Булибекова, Александра Пушкина, Антона Чехова, Сергея Есенина, Александра Блока, Иосифа Бродского и других авторов.
Моноспектакль пройдет в оригинальном театральном формате, сочетающем элементы литературной композиции, стендапа и живого общения со зрителем.
С Днем Конституции Республики Казахстан!
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет граждан Республики Казахстан с Днем Конституции!
Основной закон является прочным фундаментом независимости и государственности, гарантией прав и свобод каждого гражданина, символом мира и согласия. Конституция определяет стратегический курс развития Казахстана, обеспечивая политическую стабильность, верховенство закона и укрепление национального единства.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, пусть наша страна продолжает уверенно двигаться по пути прогресса и процветания.
В этот день во всех регионах республики проходят торжественные мероприятия, концерты и народные гулянья, которые объединяют жителей Казахстана и подчеркивают ценность единства, гражданского согласия и патриотизма.
Казахстанцы отмечают День Конституции
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечают юбилейный День Конституции. 30 лет назад, 30 августа 1995 года, на всеобщем референдуме был принят Основной закон страны.
Перед принятием проекта Конституции состоялось около 33 тысяч коллективных обсуждений, в которых приняли участие более 3 млн граждан. Во время обсуждений было внесено почти 30 тысяч предложений и замечаний. В 55 статей было внесено более 1100 поправок и дополнений.
Был изучен опыт многих зарубежных стран, взяты в основу принципы формирования документов в государстве: в частности, принцип разделения ветвей власти, принцип народовластия.
В середине марта 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум было вынесено 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затронули более чем 30 статей Основного закона.
5 июня 2022 года в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
Идея такой реформы была подсказана крайне сложной политической ситуацией в тот период времени (...) Мы провели важные преобразования и обновили треть статей Конституции. Это стало наглядным проявлением масштабности конституционной реформы. Теперь в нашем основном законе закреплены принципы, о которых давно говорило общество: справедливость, прозрачность, подотчетность и ответственность. Эти изменения укрепили доверие людей к Конституции. Именно ради этого мы и проводили референдум", - заявил накануне Токаев на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летию Основного закона страны.
Он добавил, что важнейшей политико-правовой новацией исторического значения стала норма об избрании президента на один срок продолжительностью семь лет.
Такого в Казахстане еще не было. Была создана уникальная система управления, которая работает на основе новых принципов и дает возможность лучше регулировать политические процессы в стране. Таким образом, в нашей стране сложилась уникальная модель власти. Система государственного управления стала функционировать по новым принципам, благодаря которым политические процессы стали гораздо более понятными, предсказуемыми и прозрачными. В частности, введен запрет близким родственникам Президента занимать руководящие должности в системе государственного управления. Поставлен заслон семейственности во власти. Эта мера тоже была очень необходимой. Данное важнейшее политико-правовое решение, получившее всенародную поддержку, стало конституционной инновацией, не имеющей аналогов в мире", - заявил президент.
Сегодня глава государства поздравил соотечественников с Днем Конституции и пожелал им крепкого здоровья и благополучия.
День Конституции является государственным праздником и выходным днем в Казахстане. В этот день во всех областях и городах республики проходят праздничные мероприятия.
В этом году праздник выпал на субботу, поэтому день отдыха переносится с 30 августа на 1 сентября, понедельник.
При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд: 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье, понедельник), при шестидневной рабочей неделе - два дня: 30 и 31 августа (суббота, воскресенье).
