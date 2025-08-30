В Казахстане с начала года произошло свыше 210 ДТП с участием электросамокатов
Фото: Polisia.kz
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел ужесточает меры в отношении водителей электросамокатов и кикшеринговых компаний, сообщает Polisia.kz.
Вопросы регулирования использования электросамокатов обсудили на совещании в МВД с представителями крупнейших кикшеринговых компаний страны и Единого оператора микромобильности.
Руководителям сервисов даны предписания: создать мобильные патрульные группы, в том числе совместно с сотрудниками полиции, для предотвращения нарушений и беспорядочной парковки; внедрить технические ограничения: невозможность завершения поездки при неправильной парковке, отключение самокатов на пешеходных зонах, в парках, на набережных и местах массовых мероприятий", - сообщает сайт.
По данным МВД, с начала года в Казахстане зарегистрировано 213 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, пострадали 224 человека. По вине самокатчиков произошло 42 аварии, травмы получили 52 человека. Наибольшая концентрация нарушений фиксируется в Алматы - 95% всех случаев.
Ключевым препятствием остается слабое взаимодействие сервисов с акиматами и полицией. В качестве решений предложены: модернизация мобильных приложений (уведомления, блокировка завершения поездки вне парковок); усиление контроля за движением и парковкой электросамокатов; ужесточение ответственности за нарушения (изъятие техники, списание взысканий через операторов); развитие инфраструктуры (велодорожки и парковочные зоны)", - рассказали в МВД.
Сегодня в Казахстане всего 594 км велодорожек, при потребности свыше 2000 км. За последние пять лет введено лишь 218 км, что не соответствует темпам роста популярности альтернативного транспорта.
Несмотря на то что изменения в закон о дорожном движении действуют уже два года, мы не видим существенного улучшения. Нарушения фиксируются ежедневно, а работа кикшеринговых компаний по обеспечению безопасности пока не отвечает ожиданиям", - отметил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.
Компании пообещали внедрить ряд мер уже в ближайшее время. Остальные изменения потребуют системной работы совместно с государством и местными органами власти. Главная цель - снижение аварийности и формирование безопасной и комфортной городской среды для всех участников дорожного движения.
Ранее Султанбаев в ходе брифинга в СЦК заявил, что в стране руководителей кикшеринговых компаний будут наказывать за нарушения при эксплуатации самокатов.