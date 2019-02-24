Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - В Алматы задержали мошенницу, предлагавшую своим жертвам вложить средства в бизнес, передает Kazakhstan Today.

"В ходе следствия установлено, что подозреваемая Ж., 1982 года рождения, под предлогом ведения совместного бизнеса, пообещав помочь в приобретении товаров народного потребления из Китая и Кыргызстана, находила доверчивых граждан и, преследуя корыстный интерес, предлагала им вложиться в бизнес. Она завлекала свои жертвы легендой о налаженных каналах реализации товара и большой прибыли. Однако полученные на развитие "бизнеса" денежные средства женщина присваивала. В настоящее время ущерб, причиненный потерпевшим, составляет свыше 200 миллионов тенге. Только по нашему району ею совершено 20 аналогичных преступлений", - рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество). Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление.

По данным управления полиции Алмалинского района, масштабы промысла женщины могли охватить всю страну и речь может идти о сотне обманутых гражданах. В настоящее время полицейские Алматы проверяют ее причастность к другим преступлениям по всей стране.

Всех, кто пострадал от преступных действий гражданки Ж., просим обращаться по следующим телефонам: 254-46-12, 8-775-203-64-04; 8-702-333-42-64; 8-702-007-55-11", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

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