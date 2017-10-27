В Астане бездетная пара усыновила четверых детей - братьев и сестер

Астана. 27 октября. Kazakhstan Today - В Астане бездетная пара усыновила четверых детей, которые приходятся друг другу братьями и сестрами, передает Kazakhstan Today.

Бездетная пара обратилась в детдом, чтобы удочерить одну девочку. Как оказалось, ее биологические родители были лишены родительских прав. Но у малышки есть кровные братья и сестренка. Двое из них находились в специализированном доме ребенка, а один - в Центре адаптации несовершеннолетних. Приемные родители приняли решение взять на патронатное воспитание всех четверых детей, сообщает медиацентр столичного акимата.

Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе КГУ "Детский дом" Оксана Дзюба, в прошлые годы кандидатами в приемные родители в основном были бездетные пары. Теперь в столичный детский дом все чаще обращаются люди, у которых есть двое-трое собственных детей, но они готовы еще взять на воспитание ребенка-сироту.

В 2016 году на базе детского дома был открыт Центр поддержки семьи. С этой целью был заключен совместный меморандум общественным фондом "Ана уйі", КГУ "Детский дом", столичным управлением образования. Благодаря пилотному проекту кандидаты в приемные родители получают социальную и правовую поддержку.

"По субботам кандидаты посещают курсы приемных родителей. Взять ребенка в семью - непростое решение. Родители должны понимать психологию ребенка и осознавать ответственность за его будущее", - говорит Дзюба. После прохождения школы приемных родителей, потенциальные усыновители могут получить полную информацию из республиканской базы данных детей-сирот.

Отмечается, что сейчас в столичном детском доме проживают 74 ребенка от четырех до восемнадцати лет. А в конце 2016 года их было 115.

"У нас сегодня наблюдается тенденция уменьшения количества воспитанников. Прежде всего, это связано с тем, что активно развиваются альтернативные формы устройства в семью, такие как усыновление, опека, патронат. С начала года 33 ребенка из нашего детского дома обрели семью", - отметила Дзюба.

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