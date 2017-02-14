Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Астане и Семее частично отменены занятия для школьников, передает корреспондент агентства.

По данным управления образования Астаны, 14 февраля в связи с ухудшением погодных условий отменены занятия для учащихся 1-4 классов первой смены.

Отмена занятий из-за морозов объявлена и в районах Восточного Казахстана. По информации областного ДЧС со ссылкой на управление образования региона, в Семее отменены занятия для учащихся 1-11 классов первой смены, в Риддере - для учащихся 1-4 классов первой смены, в Курчатове - для учащихся 1-9 классов первой смены. Кроме этого, в Шемонаихинском районе дома останутся ученики 1-11 классов первой и второй смены, в Кокпектинском районе - 1-11 классов первой смены, в Жарминском и Бескарагайском районах - 1-4 классов первой смены.

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