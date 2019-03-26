В Астане откроется детсад для детей с нарушением зрения

Астана. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Астане к концу 2019 запланировано открытие детсада для детей с нарушением зрения, передает Kazakhstan Today.





По традиции, совершил рабочий обход территории района. В этот раз прошёлся по объектам, заказчиком которых является управление регенерации городской среды совместно с его руководителем Gali Iskaliyev. На территории нашего района на улице Т. Бигельдинова в декабре следующего года должен появиться детский сад для детей с нарушением зрения. Проверили его строительство, которое пока находится на начальном этапе", - написал в Facebook аким столичного района Сарыарка Арман Турлубек.





В сообщении отмечается, что далее было проинспектировано строительство питомника для кошек и собак на пересечении проспекта Тлендиева и улицы Баршын. Строительство объекта начато в октябре текущего года, открытие намечено на лето 2019 года.





Ещё один проект управления - это строительство пристройки к школе №68 по улице Кусмурын в Коктал-2 на 475 мест. Этапы строительства всех этих объектов обсудили с подрядчиками. Все они должны появиться в срок", - добавил Турлубек.





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