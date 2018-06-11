Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - В Астане шестые сутки ищут 13-летнюю девочку. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев, передает Kazakhstan Today.

По сообщению пресс-службы МВД Казахстана, девочка-подросток пропала 6 июня текущего года.

"В настоящий момент силы столичной полиции ориентированы на розыск ребенка, проверяются близлежащие территории, опрашиваются знакомые и друзья девочки", - проинформировал Садубаев.

Также официальный представитель МВД сообщил о задержании подозреваемых в ряде ограблений в городах Казахстана. В частности, в Актау сотрудники ДВД Западно-Казахстанской области задержали подозреваемый в совершении в городе Уральске кражи более 17 млн тенге из дома предпринимателя.

Кроме того, полицейские ДВД Алматы задержали местного жителя, совершившего разбойное нападение на частный дом с завладением денег в сумме 700 тыс. тенге, $3 тыс. и золотыми изделиями.

Также в Алматы задержан иностранный студент 4 курса, который в арендуемой своими согражданами квартире нанес им ножевые ранения и завладел их личным имуществом. В результате нападения двое госпитализированы.

По информации МВД, в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области сотрудники полиции задержали жителя области, который из хулиганских побуждений ранил из обреза охотничьего ружья двоих местных жителей.

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