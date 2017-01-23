В четырех областях Казахстана закрыты автодороги

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях из-за метели и плохой видимости закрыт ряд автодорог, сообщается на официальном сайте Комитета по ЧС МВД РК.

В частности, в Восточно-Казахстанской области для всех видов автотранспорта закрыто движение на участке автодороги областного значения Бакырчик - Бурсак (с 0-го по 18-й километры), передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области также для всех видов автотранспорта закрыто движение на участке трассы Алматы - Екатеринбург (Темиртау - граница Акмолинской области) и на участках автодорог Караганда - Каркаралинск (Караганда - Аягоз - Бугаз), Караганда - граница Павлодарской области (с 970-го по 1135-й километры трассы Кызылорда - Павлодар), Караганда - Балхаш (с 641-го по 1007-й километры трассы Алматы - Екатеринбург).

В Костанайской области закрыто движение на участках областного значения Аулиеколь - Жолдама (с 0-го по 257-й километры) и Койбагар - Севастопольский (с 0-го по 236-й километры).

В Павлодарской области закрыто движение на участке автодороги Кызылорда - Павлодар (от поселка Щидерты до границы Карагандинской области).

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