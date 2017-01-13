Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
13 января 2017
  • 10
  • :
  • 03
Все области
-5º Небольшой снег
днем -2º    ночью -6º
17:00
.
Aнонс

В четверг на большей территории Казахстана ожидаются осадки12.01.2017
Общество  08:45

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, лишь на западе республики ожидается погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается метель, туман, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Южно-Казахстанской области местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. В Кызылординской, Мангистауской области местами туман, гололед. В Атырауской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, передает Kazakhstan Today.


В Павлодарской области местами метель, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами усиление ветра до 15-20, в районе Жаланашколя порывы 22-27 метров в секунду. В Жамбылской области местами туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы 25, на юго-западе области временами 30 метров в секунду.
Просмотров: 5352
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
12.01.2017   21:33
Горы трупов собак после массового убийства животных шокировали жителей Атырау
12.01.2017   20:22
Казахстанский режиссёр уличила авторов программы Урганта и Познера в краже своего видео
12.01.2017   19:57
Фото: www.fguzsamo.ru
Предпринимателя Семея 111 раз штрафовали за ввоз несертифицированных детских игрушек
12.01.2017   19:08
Гражданин Китая пытался контрабандой ввезти в Казахстан более 3 центнеров автозапчастей
12.01.2017   18:28
Погоня за лайками приводит к подавленности и унынию - исследование
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика