Астана. 12 января. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, лишь на западе республики ожидается погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается метель, туман, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Южно-Казахстанской области местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. В Кызылординской, Мангистауской области местами туман, гололед. В Атырауской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, передает Kazakhstan Today.

В Павлодарской области местами метель, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами усиление ветра до 15-20, в районе Жаланашколя порывы 22-27 метров в секунду. В Жамбылской области местами туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы 25, на юго-западе области временами 30 метров в секунду.

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