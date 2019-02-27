Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - В ходе спецоперации КНБ РК задержаны 10 человек, передает Kazakhstan Today.





"27 октября 2018 года Комитетом национальной безопасности задержаны 10 жителей Алматы, Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областей. Они подозреваются в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни посредством систематического распространения экстремистского контента в социальных сетях и мессенджерах интернета. Всего в чатах и сообществах, в которых размещались религиозные материалы, состояли более 180 участников из числа верующих жителей 15 регионов Казахстана", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.





По данным ведомства, проверяются также данные о причастности отдельных из задержанных лиц к финансированию и иному пособничеству терроризму.





Следственные мероприятия продолжаются.





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