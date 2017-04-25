В Казахстане до восьми дней сокращен срок выдачи справки о несудимости с апостилем

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В Казахстане до восьми дней сокращен срок выдачи справки о несудимости с апостилем25.04.2017
Общество  12:52

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - С сегодняшнего дня сроки предоставления справки о наличии либо отсутствии судимости с апостилем для казахстанцев сокращены с 22 до 8 рабочих дней, сообщает пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Композитная услуга запущена госкорпорацией "Правительство для граждан" совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры РК, передает Kazakhstan Today.

По словам председателя правления госкорпрорации Аблайхана Оспанова, пилотный проект запущен для удобства услугополучателей, которым необходима апостилированная справка о несудимости для выезда за рубеж.

"Раньше гражданину для получения апостилированной справки об отсутствии или наличии судимости нужно было обращаться в ЦОН дважды. Сначала за справкой о несудимости, которую приходилось ждать 5 рабочих дней, а затем за самим апостилем, срок изготовления которого составлял 17 календарных дней. Суммарно это занимало более 22 рабочих дней. Сейчас гражданин подает одно заявление на получение справки о несудимости с проставленным штампом, апостилем, а срок оказания услуги сокращен до восьми рабочих дней", - сказал Оспанов.

Для получения композитной услуги гражданину необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность (либо нотариально заверенную доверенность - при предоставлении интересов клиента третьим лицом), квитанцию об оплате госпошлины, а также заполнить заявление в ЦОНе.

Результатом госуслуги является справка о наличии либо отсутствии судимости в бумажной форме с проставленным штампом апостиль в соответствии с международными требованиями.
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