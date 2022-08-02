В Мангистауской области железнодорожники объявили забастовку

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НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 2 августа на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью 2 августа на востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 36 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
2 августа на севере, юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный при грозе порывы 15-20 м/с.
2 августа на севере, западе, юге Акмолинской области ожидается гроза. Днем на северо-западе области ожидается град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.
2 августа на севере, востоке, юге Абайской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
2 августа на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.
2 августа на юге Павлодарской области ожидается гроза, днем град. Ночью на юге области туман. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.
2 августа на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с.
2 августа в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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