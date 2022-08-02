В Мангистауской области железнодорожники объявили забастовку

АКТАУ. 1 АВГУСТА -1 августа работники Бейнеуской дистанции пути Мангистауского отделения магистральной сети объявили забастовку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Начиная с февраля компания занимается решением вопросов ПЧ-12 (Бейнеуской дистанции пути). В апреле была создана примирительная комиссия, в рамках которой приняты меры по удовлетворению ряда законных требований работников, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".

Вместе с тем, требования инициативной группы о 100% повышении заработной платы компания выполнить не может из-за отсутствия финансовых средств. Доходы АО "НК "КТЖ" в основном формируются за счет установленных тарифов. Как ранее сообщалось, вся полученная прибыль за 2021 год направлена на увеличение заработной платы.

В КТЖ подчеркнули, что компания ведет открытый диалог со своими работниками и принимает все возможные меры для урегулирования ситуации в правовом поле.

Железная дорога работает в штатном режиме.