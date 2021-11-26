В Минтруда возразили депутату Смайлову

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НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты категорически не согласны с мнением депутата Ерлана Смайлова насчет пособий и соцвыплат, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Напомним, вчера в своем депзапросе мажилисмен Ерлан Смайлов потребовал увеличения пособий по инвалидности, выплат многодетным семьям, минимальных пенсий. По его мнению, повышение социальных выплат на 5% не покрывает рост инфляции в стране.





В ведомстве отметили, что политика правительства является социально ориентированной. На исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 трлн тенге.





На сегодняшний день из республиканского бюджета выплачивается 42 вида государственных пособий, а также базовая и солидарная пенсии. Для установления их размеров используются такие показатели, как величина прожиточного минимума и месячный расчетный показатель. Размеры ПМ и МРП устанавливаются ежегодно с учетом прогнозного уровня инфляции. Таким образом, правительством принимаются регулярные меры по предотвращению снижения уровня жизни населения", - подчеркнули в Министерстве.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2022 года планируется индексация величины ПМ и МРП на 5%.

В результате этого будет произведено повышение размеров солидарных пенсий на 7% и базовой пенсионной выплаты на 5%. На эти цели предусмотрено 2,9 трлн тенге. Данная мера коснется 2,3 млн пенсионеров. Размеры всех социальных пособий также будут повышены на 5%. На эти цели предусмотрено 1 трлн тенге. Что приведет к увеличению доходов 1,9 млн получателей. На исполнение социальных обязательств государства в 2022 году предусматривается 3,9 трлн тенге, что на 295,4 млрд тенге больше расходов 2021 года и составляет порядка 92% расходов МТСЗН", - сообщили в ведомстве.

Наряду с этим, в бюджете МТСЗН заложено 85,1 млрд тенге на оказание адресной социальной помощи и предоставление гарантированных социальных пакетов детям в возрасте от 1 до 6 лет для более 900 тыс. человек, а также 22,7 млрд тенге на обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации. Вышеуказанные расходы составляют четверть всего бюджета страны, подчеркнули в Минтруда.

Предлагаемое депутатом Смайловым увеличение пособий и пенсий "кратно повышению минимальной заработной платы – на 41%" только на 2022 год потребует дополнительно 2,4 трлн тенге. К примеру, эта сумма значительно превышает расходы республиканского бюджета на будущий год на систему образования (1,9 трлн тенге) или здравоохранения (1,8 трлн тенге). Таким образом, даже полный отказ от финансирования здравоохранения или образования не покроет затрат на предлагаемое повышение размеров пенсий и пособий".

Касательно мнения депутата о том, что МТСЗН в недостаточной степени защищает трудовые права казахстанцев необходимо подчеркнуть, что за 10 месяцев текущего года на 847 предприятиях республики государственными инспекторами труда была выявлена задолженность по заработной плате. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности, защищены права более 20,6 тыс. работников. Им выплачено 4,9 млрд тенге.

Таким образом, резюмировали в Министерстве, все социальные обязательства государства исполняются своевременно в полном объеме.