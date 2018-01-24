Астана. 24 января. Kazakhstan Today - В Астане, Костанае, Усть-Каменогорске, Семее и других населенных пунктах Казахстана из-за сильных морозов отменены занятия в школах и вузах, передает Kazakhstan Today.

По данным управления образования Астаны, 24 января в связи с ухудшением погодных условий отменены занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей.

Занятия также отменены в городах и районах Восточно-Казахстанской области. Как сообщается на сайте областного ДЧС, в Усть-Каменогорске отменены занятия для учащихся 1-11 классов 1-2 смены и 1-2 курсов колледжей. В Семее дома останутся учащиеся 1-4 классов 1-2 смены, а также студенты 1-2 курсов колледжей. В Риддере отменены занятия для учащихся 1-11 классов 1-2 смены, а в Курчатове - для учащихся 1-11 классов первой смены, 1-2 курсов колледжей.

В Костанае сегодня отменены занятия для учащихся 0-9 классов первой смены, сообщила " Наша газета " со ссылкой на отдел образования горакимата.

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