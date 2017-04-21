Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - 19 апреля 2017 года в Веллингтоне (Новая Зеландия) посол Республики Казахстан в Сингапуре и по совместительству в Новой Зеландии Усен Сулеймен вручил верительные грамоты генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

По данным ведомства, в ходе церемонии Редди отметила символичность проведения церемонии вручения верительных грамот в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Новой Зеландией и отметила теплый и дружественный характер двусторонних отношений, передает Kazakhstan Today.

Генерал-губернатор высоко оценила вклад президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в обеспечение международной и региональной безопасности, в том числе в процесс ядерного разоружения и нераспространения, а также отметила значимость осуществляемых экономических и политических реформ в Казахстане. Она пожелала успехов Казахстану на посту непостоянного члена Совета безопасности ООН, а также успешного проведения выставки "ЭКСПО-2017" в Астане. Редди также поблагодарила руководство страны за введение безвизового въезда для граждан Новой Зеландии в Казахстан сроком до 30 дней.

В свою очередь, посол передал личные приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу Новой Зеландии от имени президента Казахстана.

Дипломат отметил, что, несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Новая Зеландия являются важными партнерами на международной арене и располагают значительным потенциалом для необходимого расширения торгово-экономического сотрудничества, акцентировав внимание на укреплении взаимодействия в агропромышленной сфере.

В заключение беседы генерал-губернатор передала слова приветствия и пожелания здоровья и дальнейших успехов президенту Назарбаеву, а также пожелала послу успешной дипломатической работы на благо укрепления сотрудничества между двумя странами.

Как отметили в пресс-службе, "официальному вручению верительных грамот генерал-губернатору предшествовала традиционная церемония с участием культурной группы новозеландского племени маори, в ходе которого посла Казахстана приветствовали ритуальным танцем хака и традиционным приветствием "хонги" - соприкасание носами".

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