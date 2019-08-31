Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане запускают новый пригородный маршрут, передает Kazakhstan Today.



"В эту субботу, 31 августа, запускается новый пригородный маршрут №321. Автобусы данного пригородного маршрута будут курсировать от остановочного пункта "Акмолинская областная больница №2" - "Дачный поселок "Нурлы", - сообщили в компании "Астана LRT".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства