В Палате предпринимателей Карагандинской области ответили на жалобы владельцев магазинов о незаконных проверках

Караганда. 14 декабря. Kazakhstan Today - В СМИ появилась информация о том, что владельцы небольших дворовых магазинов Карагандинской области объединились и обвиняют власть в том, что их бизнес "душат" непомерными штрафами и незаконными проверками. Ситуацию разъяснили в Карагандинском филиале Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", передает Kazakhstan Today.





Как сообщил начальник отдела сопровождения проектов Карагандинского филиала НПП "Атамекен" Алибек Момынбеков, предприниматели региона могут воспользоваться абсолютно всеми программами поддержки бизнеса, действующими в стране. Бизнесменам могут помочь составить бизнес-план, обучить секретам предпринимательства, оказать юридическую помощь и даже выделить денежный грант на развитие собственного дела.





Что касается проверок: их график утверждён и есть в открытом доступе на сайте http://prokuror.gov.kz . По вопросу незаконных штрафов нужно разбираться в каждом случае отдельно. Бывает так, что предприниматели не совсем честно ведут бизнес и не хотят признавать своих нарушений. Иногда штрафы действительно могут быть незаконными. В таких случаях молчать о них не нужно. У нас в палате есть юристы, которые могут оказать помощь в этом вопросе. Не раз они доводили дела до суда и отстаивали правоту предпринимателей. Чем больше предприниматели жалуются на какую-то проблему, тем оперативнее и эффективнее она решается. А если о ней молчать, то и решить её сложно", - говорит Момынбеков.





Стоит отметить, что только в этом году, благодаря работе НПП "Атамекен", были внесены изменения в Налоговый кодекс по ежегодному лицензионному сбору. Для предпринимателей, торгующих алкогольной продукцией в розницу в маленьких городах и посёлках, его снизили на 10 МРП, а всем продавцам винно-водочной продукции дали возможность оплачивать сбор не единовременно, а за четыре транша: равными долями, не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря текущего года.





Таким образом, предпринимателям стало легче платить налоги, а также появилась возможность оплачивать лицензию на торговлю алкоголем не за год, а за конкретный период её использования.





НПП "Атамекен" на постоянной основе ведёт переговоры по упрощению запросов в сторону бизнеса на законодательном уровне и держит ситуацию на контроле.





В этой связи палата предпринимателей предлагает правильно увидеть ситуацию и среагировать, к примеру, изменить направление магазина или организовать что-то узкоспециализированное. Для этого "Атамекен" предлагает обучиться навыкам предпринимательства по компоненту "Бизнес-школа".





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