В понедельник в ряде регионов Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана 5 октября ожидаются осадки, передаёт Kazakhstan Today.

Северные, центральные и восточные регионы РК будут находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), днем на юге республики пройдет дождь. На остальной территории ожидается погода без осадков. Местами по РК ожидается туман, гололед, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман, в Акмолинской области гололед. В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях порывы 23-28 метров в секунду. В Жамбылской области ночью и утром местами туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской областях ночью местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

На большей части Туркестанской, Кызылординской областей, местами в Жамбылской области, на юге Карагандинской области, на юго-востоке Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства