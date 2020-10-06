Система Orphus

В понедельник в ряде регионов Казахстана ожидаются осадки

05.10.2020 11152
Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана 5 октября ожидаются осадки, передаёт Kazakhstan Today. 
 

Северные, центральные и восточные регионы РК будут находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), днем на юге республики пройдет дождь. На остальной территории ожидается погода без осадков. Местами по РК ожидается туман, гололед, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман, в Акмолинской области гололед. В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях порывы 23-28 метров в секунду. В Жамбылской области ночью и утром местами туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.
 
В Алматинской, Жамбылской областях ночью местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.
 
На большей части Туркестанской, Кызылординской областей, местами в Жамбылской области, на юге Карагандинской области, на юго-востоке Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая