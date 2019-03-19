В предстоящие трое суток на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - 19-21 марта 2019 года на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"Сместившийся на Казахстан антициклон сохранит своё влияние на погоду в предстоящие трое суток. Поэтому в большинстве областей республики предполагается погода без осадков, но в ночные и утренние часы по-прежнему сохранятся туманы с видимостью менее 500 метров. Лишь крайние западные и южные районы будут находиться под воздействием атмосферных фронтов, с которыми здесь ожидаются осадки, на юге кратковременный дождь и гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

Температура воздуха предполагается близкой к средним многолетним значениям, на юге выше их на 5-7 градусов по Цельсию.

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