Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", 5-6 февраля в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 метров в секунду, днем 5, ночью 6 февраля порывы 23-28 метров в секунду. Ночью 6 февраля местами ожидается сильный снег, метель. Местами ожидаются туман, гололед. В период 6-7 февраля понижение температуры на северо-востоке области ночью до 20-25 мороза.

Кроме того, днем 5 февраля в горах Туркестанской области ожидается сильный снег. 5-6 февраля местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер северный, северо-восточный 15-20 метров в секунду, на горных перевалах 23-28 метров в секунду. Ночью 6 февраля понижение температуры воздуха до 12-17, местами до 22-27 мороза.

По данным синоптиков, 6 февраля в Алматинской области ожидается местами сильный снег, туман, гололед, метель. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В период 6-7 февраля понижение температуры ночью от 10-15, местами 20-25 мороза до 15-20, местами 25-30 мороза.

Ночью 6 февраля в Костанайской области ожидается понижение температуры воздуха до 33-38 мороза, местами сильный мороз 43 градуса.

Ночью 6 февраля в Кызылординской области ожидается понижение температуры воздуха до 18-23, местами до 28-33 мороза.

Ночью 6-7 февраля в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается сильный мороз 37-42 градуса, местами очень сильный мороз 45 градусов.

6 февраля в Восточно-Казахстанской области ожидается местами сильный снег, метель. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, местами порывы 30 метров в секунду и более. В период 6-7 февраля понижение температуры ночью от 23-28, местами 33-38 мороза до 37-42, местами 45 мороза.

5 февраля в Акмолинской области ожидается снег, местами метель. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду.

В Астане 5 февраля ожидается снег, метель, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. 6-7 февраля ночью сильный мороз 37-39 градусов.

"Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций зимой, необходимо в первую очередь постоянно следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, специальными сообщениями об ухудшении погодных условий, закрытии дорог, штормовыми предупреждениями. В условиях понижения температуры воздуха, заснеженности дорог и гололеда водителям транспортных средств рекомендуем по возможности воздержаться от поездок. При ограниченной видимости избирать умеренную скорость и пользоваться осветительными приборами. Также рекомендуем населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

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