Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"6 июля в Алматинской области температура воздуха днем ожидается 31-36 градусов тепла. Вероятность шторма 90-95%", - говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".

Кроме того, по информации синоптиков, днем 6 июля в Туркестанской области местами ожидается сильная жара, 40 градусов. Местами ожидается ветер восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Также днем 6-8 июля в Жамбылской области ожидается сильная жара, 33-38 градусов по Цельсию. В Таразе днем 7-8 июля ожидается сильная жара, 36-38 градусов по Цельсию. Вероятность шторма - 85-90%.

Ночью 6 июля в Атырауской области местами ожидается гроза. Вероятность шторма 85-90%", - отмечают в "Казгидромете".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства